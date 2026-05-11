POL-HAM: Mercedes kollidiert mit Radfahrerin
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Eine 26-jährige Mercedes-Fahrerin aus Hamm kollidierte am Sonntag, 10. Mai, gegen kurz nach 17 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße mit einer 43-jährigen Radfahrerin.
Die Hammerin war mit ihrem Rad auf dem Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in südlicher Richtung unterwegs, als sie mit dem Mercedes der 26-Jährigen zusammenstieß.
Die Frau aus Hamm beabsichtigte zuvor mit ihrem Wagen in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen.
Durch den Sturz verletzte sich die Radfahrerin schwer - sie kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. (ds)
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