Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes kollidiert mit Radfahrerin

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 26-jährige Mercedes-Fahrerin aus Hamm kollidierte am Sonntag, 10. Mai, gegen kurz nach 17 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße mit einer 43-jährigen Radfahrerin.

Die Hammerin war mit ihrem Rad auf dem Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in südlicher Richtung unterwegs, als sie mit dem Mercedes der 26-Jährigen zusammenstieß.

Die Frau aus Hamm beabsichtigte zuvor mit ihrem Wagen in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen.

Durch den Sturz verletzte sich die Radfahrerin schwer - sie kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. (ds)

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