Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Wiesenstraße

Hamm-Uentrop (ots)

Schwer verletzt kam eine 83-jährige Radfahrerin nach einem Alleinunfall auf der Wiesenstraße am Freitag, 8. Mai, in ein Hammer Krankenhaus.

Die Seniorin aus Hamm war gegen 23.30 Uhr mit ihrem Rad auf der Wiesenstraße unterwegs, als sie ohne Fremdeinwirkung stürzte.

In Folge des Sturzes verletzte sie sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (ds)

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