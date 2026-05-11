PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Wiesenstraße

Hamm-Uentrop (ots)

Schwer verletzt kam eine 83-jährige Radfahrerin nach einem Alleinunfall auf der Wiesenstraße am Freitag, 8. Mai, in ein Hammer Krankenhaus.

Die Seniorin aus Hamm war gegen 23.30 Uhr mit ihrem Rad auf der Wiesenstraße unterwegs, als sie ohne Fremdeinwirkung stürzte.

In Folge des Sturzes verletzte sie sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 10:25

    POL-HAM: Einbruch in Büro

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Büroräumlichkeiten in der Hüserstraße waren zwischen Donnerstag, 7. Mai, 15.30 Uhr, und Freitag, 8. Mai, 10.20 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten der oder die Täter in die Büroräume und durchwühlten sie nach möglichem Diebesgut. Ob sie bei ihrer Tat etwas entwendeten kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen nimmt die ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 10:15

    POL-HAM: Zwei leichtverletzte Personen nach Zusammenstoß

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Smart und einem Mercedes zogen sich am Samstag, 9. Mai, beide Fahrer leichte Verletzungen zu. Die 31-jährige Smart-Fahrerin aus Kamen befuhr gegen 11.40 Uhr die Hammer Straße in westlicher Richtung. Zeitgleich querte der 65-jähriger Mercedes-Fahrer die Hammer Straße in nördlicher Richtung, um auf ein Tankstellengelände zu fahren. Währenddessen kam es ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 09:58

    POL-HAM: Mercedes auf Parkplatz beschädigt

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Sonntag, 10. Mai, in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 16.20 Uhr einen geparkten Mercedes an der Ostwennemarstraße. Der Wagen wies Kratzer an der vorderen linken Fahrzeugseite auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren