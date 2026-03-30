Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Turnhalle beschädigt, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Unbekannte haben am Freitag (27.03.) gegen 18.10 Uhr mit einem Tischfeuerwerk die Turnhalle an der Euregio Gesamtschule beschädigt. In der Halle fand zur Tatzeit ein Tischtennisturnier statt.

Nach ersten Ermittlungen flog das Tischfeuerwerk von außen über ein Oberlicht in die Turnhalle. Zeugen hörten ein Zischen und sahen, wie ein Teil der Spielfeldumrandung in Brand geriet. Der Brand konnte von den Zeugen in der Halle selbständig gelöscht werden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit im Bereich der Euregio Gesamtschule etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

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