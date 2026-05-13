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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Opel auf Santa-Monica-Parkplatz beschädigt

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 9. Mai, 22 Uhr und Sonntag, 10. Mai, 5 Uhr einen geparkten Opel auf dem Santa-Monica-Parkplatz. Der Wagen wies diverse Kratzer und Dellen am rechten Kotflügel sowie an der angrenzenden Tür auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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