Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei Hamm und ADFC laden ein - Offenes Pedelec-Training am Chattanoogaplatz

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Hamm-Mitte (ots)

Die elektrischen Fahrräder sind für viele Menschen ein willkommener Ersatz fürs Auto. Insbesondere älteren Menschen erleichtert die Motorunterstützung oft den Alltag. Wer allerdings die ersten Male auf ein Pedelec steigt, neigt schnell dazu, die ungewohnte Beschleunigung und die Geschwindigkeit zu unterschätzen. Immer wieder kommt es deshalb zu Verkehrsunfällen.

Um Stürzen und Kollisionen bestmöglich vorzubeugen, laden die Polizei Hamm und der ADFC am Dienstag, 19. Juli, von 9 Uhr bis 12 Uhr zum offenen Pedelec-Training auf dem Chattanoogaplatz ein.

Unsere Expertinnen der Verkehrsunfallprävention und des ADFC stehen an dem Tag bereit, um Interessierten das sichere Anfahren, Lenken und Bremsen mit dem Pedelec beizubringen. Dazu wird es einen Parcours mit verschiedenen Stationen geben.

Durchfahren können die Teilnehmenden etwa eine schmale Spurgasse, eine Slalom-Strecke oder eine Spitzkehre. Die Polizistinnen informieren außerdem über den Diebstahlschutz von Fahrrädern und beantworten bei Bedarf allgemeine Fragen rund um das Thema Verkehrssicherheit.

Das Training richtet sich vor allem an Seniorinnen und Senioren. Willkommen ist aber auch jede(r) andere, der mit dem Zweirad vorbeikommt. Um am Training teilnehmen zu können, ist ein eigenes Pedelec sowie das Tragen eines Helmes erforderlich. Eine Anmeldung ist nicht nötig. (bf)

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