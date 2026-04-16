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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: An Glied manipuliert - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag (16.04.2026) einen 50 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der am Mittwoch (15.04.2026) an der Heigelinstraße an seinem Glied manipuliert haben soll. Der Mann soll sich gegen 10.05 Uhr in der Heigelinstraße befunden und dort onaniert haben. Dies beobachtete eine 27-jährige Frau, die mit einer Kindergartengruppe dort unterwegs war. Sie erkannte den Mann am Donnerstag (16.04.2026) gegen 11.15 Uhr in einem Geschäft an der Straße Eichäcker wieder. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 50-Jährigen vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

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Polizeipräsidium Stuttgart
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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
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Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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