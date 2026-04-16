Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher hebeln Balkon- und Terrassentüren auf - Zeugen gesucht

Stuttgart- Ost / - Zuffenhausen / - Sillenbuch / - Degerloch (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (12.04.2026) und Mittwoch (15.04.2026) in Einfamilienhäuser und Wohnungen an der Haußmannstraße, dem Heckenrosenweg, der Frankinstraße und der Trümmlestraße eingebrochen. An der Franklinstraße hebelten die Einbrecher zwischen Sonntag, 13.00 Uhr und Montag 15.00 Uhr die Balkontür einer Wohnung im Hochparterre auf. An der Haußmannstraße hebelten die Einbrecher am Mittwoch gegen 18.45 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Als der Einbrecher den Bewohner bemerkte, ergriff er die Flucht. Der Unbekannte war etwa 30 bis 40 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Er trug eine schwarze Jacke, eine graue Hose und dunkle Schuhe. Am Heckenrosenweg hebelten die Einbrecher am Mittwoch zwischen 16.45 Uhr und 23.00 Uhr auch die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. An der Trümmlestraße gelangten die Diebe ebenfalls über eine aufgehebelte Balkontür in eine Hochparterre Wohnung. Ob die Einbrecher jeweils etwas stahlen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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