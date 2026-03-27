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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spiegel gestreift und davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagnachmittag (26.03.2026) ein unbekannter Lastwagenfahrer in der Steiermärker Straße einen Schaden verursacht haben und davongefahren sein soll, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine 64 Jahre alte Frau war kurz nach 15.00 Uhr mit ihrem schwarzen Mercedes GLA auf dem linken Fahrstreifen der Steiermärker Straße Richtung Weilimdorf unterwegs. Als sie vor der Tunneleinfahrt den Fahrstreifen nach rechts wechselte, haben sich der Mercedes und der Lastwagen gestreift. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Unbekannte fuhr Richtung Weilimdorf weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Lastwagen war laut der 64-Jährigen groß, weiß und hatte eine Leonberger Zulassung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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