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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrausweisprüfer angegriffen und leicht verletzt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag (26.03.2026) einen 23 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der bei einer Fahrscheinkontrolle einen 34-jährigen Fahrausweisprüfer leicht verletzt haben soll. Der Tatverdächtige fuhr gegen 10.20 Uhr in der S-Bahnlinie S4 vom Hauptbahnhof Richtung Ludwigsburg. Als ihn das Prüfpersonal an der Haltestelle Nordbahnhof überprüfte, gab er an, aussteigen zu müssen. Die Mitarbeiter des Prüfpersonals stiegen ebenfalls aus. Nachdem der 23-Jährige weggehen wollte, hielten ihn die Fahrausweisprüfer fest und es kam zu einem Gerangel. Dabei zog sich der 34-Jährige leichte Verletzungen zu. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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