Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Verdacht des Landfriedensbruchs - Tatverdächtige ermittelt und Wohnungen durchsucht

Stuttgart/Fellbach/Calw/Renningen (ots)

Polizeibeamte haben Mittwoch (25.03.2026) die Wohnungen von sieben Tatverdächtigen im Alter von 23 bis 34 Jahren durchsucht, die im Verdacht stehen, nach der Bundesligabegegnung VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt am 13.01.2026 am Bahnhof Oberesslingen Anhänger von Eintracht Frankfurt angegriffen, ausgeraubt und teilweise schwer verletzt zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 14.01.2026 unter https://t1p.de/yi1e0. Umfangreiche und intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der Tatverdächtigen, die der Hooligan- und Ultraszene des VfB Stuttgart zuzurechnen sind. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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