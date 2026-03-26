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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrausweisprüfer angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (25.03.2026) einen 20 Jahre alten Mann und seine 19-Jährige Begleiterin vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, Fahrausweisprüfer bei einer Kontrolle verletzt zu haben. Das Prüfpersonal betrat gegen 21.30 Uhr an der Haltestelle Bopser eine Stadtbahn der Linie U12, die in Richtung Remseck unterwegs war. Daraufhin stand der Tatverdächtige auf und wollte die Stadtbahn verlassen. Als eine 33-jährige Prüferin den 20-Jährigen aufforderte seinen Fahrschein zu zeigen, griff er sie an und verletzte sie leicht an der Hand. Ein 43 Jahre alter Kollege der Prüferin ging dazwischen und wurde von der 19-Jährigen Begleiterin des Tatverdächtigen in den Arm gebissen und leicht verletzt. Während die 19-Jährige über einen gültigen Fahrschein verfügte, fuhr ihr Begleiter ohne gültigen Fahrschein. Alarmierte Polizeibeamte nahmen beide vorläufig fest und setzten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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