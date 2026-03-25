Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

In einer Wohnung an der Namurstraße ist am Dienstagmittag (24.03.2026) ein Feuer ausgebrochen. Ein 52 Jahre alter Bewohner des Mehrfamilienhauses wurde gegen 13.50 Uhr auf den Brand in der Dachgeschosswohnung aufmerksam und setzte den Notruf ab. Er und eine 42 Jahre alte Frau, die sich in der betreffenden Wohnung aufhielt, zogen sich leichte Verletzungen zu. Zwei 10 und 14 Jahre alte Kinder konnten die Wohnung unverletzt verlassen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt im Bereich der Küche das Feuer ausgelöst haben.

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