POL-S: Papiermüllcontainer in Brand geraten - Zeugen gesucht
Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)
Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstagabend (24.03.2026) ein Papiermüllcontainer an der Reichenhaller Straße in Brand geraten. Mehrere Zeugen meldeten gegen 23.15 Uhr den brennenden Papiermüllcontainer. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand der 1.100 Liter Container in Vollbrand und das Feuer hatte bereits die angrenzende Hausfassade beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell