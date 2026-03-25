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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Papiermüllcontainer in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstagabend (24.03.2026) ein Papiermüllcontainer an der Reichenhaller Straße in Brand geraten. Mehrere Zeugen meldeten gegen 23.15 Uhr den brennenden Papiermüllcontainer. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand der 1.100 Liter Container in Vollbrand und das Feuer hatte bereits die angrenzende Hausfassade beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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