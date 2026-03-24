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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 71-Jähriger und 73-Jährige bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 71 Jahre alter Mann und eine 73 Jahre alte Frau haben sich am Montagabend (23.03.2026) bei einem Brand einer Wohnung an der Fasanenhofstraße schwere Verletzungen zugezogen. Mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses entdeckten den Brand gegen 20.10 Uhr und wählten den Notruf. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand in einer Küche aus. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hunderttausend Euro, die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
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Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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