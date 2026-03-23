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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (23.03.2026) in der Augsburger Straße haben sich drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 66 Jahre alter Mann war gegen 16.55 Uhr mit seinem VW Tiguan in der Augsburger Straße unterwegs. Als er nach links in die Deckerstraße abbiegen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden Renault Captur einer 56-jährigen Pkw-Lenkerin zusammen, welche im Beisein einer 28-jährigen Beifahrerin unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um den leichtverletzten VW-Fahrer sowie um die zwei leichtverletzten Insassen aus dem Renault und brachten alle zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Gesamtschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

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Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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