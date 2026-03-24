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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Haftrichtervorführung Polizeibeamte angegriffen und verletzt - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben Sonntagnacht (22.03.2026) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der sich gegen seine Festnahme gewehrt, Widerstand geleistet und Polizeibeamte angegriffen haben soll. Die Beamten waren gegen 00.15 Uhr gerufen worden, weil im Eingangsbereich eines Krankenhauses an der Theodor-Heuss-Straße ein Mann rumgepöbelt haben soll. Sie nahmen den Mann zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Polizeirevier. Dort zeigte sich der Mann gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und wehrte sich körperlich gegen seine anschließende Festnahme und bespuckte sie. Aufgrund dessen sollte er im Verlauf des Sonntags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei der Haftrichtervorführung gab er einem Polizeibeamten einen Kopfstoß, der sich hierbei Kopfverletzungen zuzog. Anschließend randalierte der Tatverdächtige massiv im Raum des Haftrichters und flüchtete anschließend durch das von ihm zuvor zerstörte Fenster. Die Polizeibeamten nahmen den Mann nach kurzer Verfolgung wieder fest. Eine 22-jährige Polizeibeamtin erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen, der 21-jährige Polizeibeamte konnte seinen Dienst nicht fortführen. Der Haftbefehl wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde anschließend in Vollzug gesetzt und der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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