POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart- Ost (ots)
Unbekannte sind am Dienstagmittag (24.03.2026) in ein Mehrfamilienhaus an der Obernitzstraße eingebrochen. Die Einbrecher drückten zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Zimmer. Sie stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell