POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag (23.03.2026) in der Augsburger Straße haben sich drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 66 Jahre alter Mann war gegen 16.55 Uhr mit seinem VW Tiguan in der Augsburger Straße unterwegs. Als er nach links in die Deckerstraße abbiegen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden Renault Captur einer 56-jährigen Pkw-Lenkerin zusammen, welche im ...

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