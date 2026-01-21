PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter raubt Tabak aus Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag, 20. Januar 2026, Tabak aus einem Supermarkt an der Braukämperstraße in Beckhausen geraubt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Den Angaben eines Supermarktmitarbeiters zufolge bemerkte er gegen 18 Uhr, dass Zigarettenstangen aus einem Karton im Kassenbereich fehlten. Kurz darauf beobachtete er einen Mann, der mit einer Stofftasche, in der sich Zigarettenstangen befanden, den Kassenbereich verließ, ohne etwas zu bezahlen.

Der Mitarbeiter forderte den Mann auf, stehen zu bleiben. Daraufhin zog der Unbekannte ein Messer aus seiner Jackentasche und bedrohte den Gelsenkirchener. Der Mann verließ mit dem Messer und der Tatbeute den Markt, stieg über die Beifahrerseite in ein Fahrzeug mit Euskirchener Kennzeichen ein und flüchtete von der Tatörtlichkeit.

Nach Angaben des Supermarktmitarbeiters war der Täter etwa 1,77 Meter groß, zwischen 20 und 22 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und braune, kurze Haare. Er trug eine grüne Bomberjacke, blaue Jeans und eine Stofftasche mit dem Logo des Supermarktes.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Pressestelle
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

