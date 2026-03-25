Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Streitigkeiten von Auto erfasst

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall in der Konrad-Adenauer-Straße am späten Dienstagabend (24.03.2026) hat sich ein 18-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 18-Jährige gegen 22.10 Uhr mit einem 41 Jahre alten Mann im Bereich des Landtages in Streit geraten sein. In dessen Verlauf soll der 18-Jährige den 41-Jährigen getreten haben, woraufhin dieser die Flucht über die Konrad-Adenauer-Straße ergriff. Als der 18-Jährige die Verfolgung aufnahm, stolperte er über eine Fahrbahntrennung und stürzte auf die linke der vier Fahrspuren. Dort erfasste ihn ein 42 Jahre alter VW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß zog sich der 18-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

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