PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall auf der Focher Straße

Wuppertal (ots)

Am 14.01.2026, gegen 21:50 Uhr, kam es auf der Focher Straße zu einem
Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen.

Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Skoda Fabia die Focher Straße in 
Richtung Heresbachstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache die 
Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Straße 
abkam. Dort stieß der Fabia gegen einen geparkten Opel Zafira. 

Der Skoda-Fahrer wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in 
ein Krankenhaus gebracht. 

Der Sachschaden liegt bei circa 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 16:58

    POL-W: W Verkehrsunfall in Wichlinghausen

    Wuppertal (ots) - Am 13.01.2026, kurz nach 12:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Oststraße, Handelsstraße, Clarenbachstraße und Am Dieck zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-Jährige fuhr mit ihrem Ford Fiesta die Oststraße in Richtung der Straße Am Dieck, als unvermittelt ein 39-jähriger Busfahrer mit einem Mercedes-Linienbus aus der Handelsstraße herausfuhr. Bei der folgenden Karambolage wurde die 63-jährige Frau ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:57

    POL-W: W Raub in Spielhalle - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 13.01.2026, gegen 18:25 Uhr, kam es in der Rudolf-Herzog-Straße zu einem Raubdelikt. Zwei vermummte Täter betraten die Spielhalle und bedrohten eine Mitarbeiterin (46) mit einem Messer. Sie forderten die Herausgabe von Geld. Daraufhin öffnete die 46-Jährige die Kasse. Nach der Entnahme des Geldes verließen die Männer das Ladenlokal in unbekannte Richtung. Die Täter werden als circa 25 Jahre alt ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:45

    POL-W: W Gefährliche Körperverletzung auf der Nordbahntrasse

    Wuppertal (ots) - Am Dienstag (13.01.2026, gegen 13:25 Uhr), kam es auf der Nordbahntrasse in Höhe der Straße An der alten Strecke zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Zuvor verabredete man sich über einen Messengerdienst auf der Trasse. Als die Männer sich trafen, zog nach bisherigen Erkenntnissen der 27-jährige deutsch-afghanische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren