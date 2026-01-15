Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall auf der Focher Straße

Wuppertal (ots)

Am 14.01.2026, gegen 21:50 Uhr, kam es auf der Focher Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Skoda Fabia die Focher Straße in Richtung Heresbachstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Straße abkam. Dort stieß der Fabia gegen einen geparkten Opel Zafira. Der Skoda-Fahrer wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 18.000 Euro.

