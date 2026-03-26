Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Im Einmündungsbereich zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 44 Jahre alter Mann ist ist am Mittwoch (25.03.2026) mit seinem Ford in der Nord-Süd-Straße mit dem Audi eines 23-Jährigen zusammengestoßen. Der 44-Jährige fuhr gegen 11.50 Uhr auf der Autobahn A8 und verlies diese an der Anschlussstelle Möhringen Richtung Nord-Süd-Straße. An der Einmündung beabsichtigte er, nach links Richtung Leinfelden abzubiegen. Hier stieß er mit dem Audi des 23-Jährigen zusammen, der Richtung Möhringen fuhr. Beide Beteiligten geben an, bei Grün die Einmündung passiert zu haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

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