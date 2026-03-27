Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Fahrscheinkontrolle ausgerastet

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmittag (26.03.2026) einen 30 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der an der Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz Prüfpersonal geschlagen haben soll. Ein 33 Jahre alter Fahrkartenprüfer kontrollierte den Tatverdächtigen gegen 13.25 Uhr beim Aussteigen aus der Stadtbahn an der Haltestelle Schlossplatz. Anstatt einen Fahrschein zu zeigen, soll der 30-Jährige den Kontrolleur weggestoßen und geflüchtet sein. An seiner Flucht hinderte ihn ein 57 Jahre alter Kollege des 33-Jährigen. Diesen soll der Tatverdächtige bei seiner Festnahme geschlagen haben, bis ihm Sicherheitspersonal zu Hilfe eilte und bis zum Eintreffen der Polizei den Tatverdächtigen festhielt. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

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