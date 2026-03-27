POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein 44 Jahre alter Mann ist ist am Mittwoch (25.03.2026) mit seinem Ford in der Nord-Süd-Straße mit dem Audi eines 23-Jährigen zusammengestoßen. Der 44-Jährige fuhr gegen 11.50 Uhr auf der Autobahn A8 und verlies diese an der Anschlussstelle Möhringen Richtung Nord-Süd-Straße. An der Einmündung beabsichtigte er, nach links Richtung Leinfelden abzubiegen. Hier stieß er mit dem Audi ...

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