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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahndung nach versuchter schwerer räuberischer Erpressung in Neuwied

Koblenz (ots)

Am 07.02.2026 kam es zwischen 05:20 Uhr und 05:30 Uhr zu einer 
versuchten schweren räuberischen Erpressung in der Augustastraße 
Neuwied.
Hierbei wurde die Geschädigte von einem unbekannten Täter unter 
Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld und ihres Handys 
aufgefordert.
Die Geschädigte schrie um Hilfe woraufhin der Täter in Richtung 
Matthiaskirche flüchtete.

Täterbeschreibung:
- männlich
- Anfang / Mitte 20
- auffällig klein (ca. 160-170 cm)
- normale Statur
- glatte dunkle Haare
- südländischer Teint/glatte Haut
- Kapuzenpulli/ dunkle Jacke
- sprach gebrochenes Deutsch
Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/vPU7xW4 eingesehen werden. 

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter 02631/ 878-0 oder jede 
andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz(für KI Neuwied)
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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