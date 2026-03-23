Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahndung nach versuchter schwerer räuberischer Erpressung in Neuwied

Koblenz (ots)

Am 07.02.2026 kam es zwischen 05:20 Uhr und 05:30 Uhr zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung in der Augustastraße Neuwied. Hierbei wurde die Geschädigte von einem unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld und ihres Handys aufgefordert. Die Geschädigte schrie um Hilfe woraufhin der Täter in Richtung Matthiaskirche flüchtete. Täterbeschreibung: - männlich - Anfang / Mitte 20 - auffällig klein (ca. 160-170 cm) - normale Statur - glatte dunkle Haare - südländischer Teint/glatte Haut - Kapuzenpulli/ dunkle Jacke - sprach gebrochenes Deutsch Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/vPU7xW4 eingesehen werden. Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter 02631/ 878-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell