POL-PPKO: Lahnstein - Beendigung der Terrorismusabwehrübung GETEX 2026 in Lahnstein
Koblenz (ots)
Bezug: Unsere bisherigen Pressemeldungen vom 16. und 18.03.2026
Die Übung in der Rittersturz-Kaserne ist beendet. Die Erfahrungen des Tages werden in der Folge zusammengetragen und ausgewertet. Sie bieten den beteiligten Sicherheitsbehörden eine wesentliche Grundlage für die Planung von Entscheidungsprozessen und Reaktionsmustern im Ernstfall.
Etwaige Störungen im Bereich Lahnstein konnten auf ein Minimum beschränkt werden. Wir bedanken uns für das Verständnis.
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