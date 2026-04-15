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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer mit LKW zusammengestoßen und schwer verletzt

Stuttgart- Nord (ots)

Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Mittwochmorgen (15.04.2026) bei einem Unfall in der Straße Am Kräherwald schwere Verletzungen zugezogen. Der 52-jährige Fahrer der Kawasaki fuhr gegen 05.45 Uhr in der Straße am Kräherwald Richtung Vaihingen. Auf Höhe eines Parkplatzes stieß er mit dem LKW einer 60 Jahre alten Fahrerin zusammen, die gerade von dem Parkplatz in die Straße Am Kräherwald einbog. Bei dem Aufprall zog sich der Motorradfahrer schwere, zunächst lebensgefährliche, Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn beidseitig gesperrt. Trotz einer eingerichteten Umleitung kam es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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