Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiaten Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 19-Jähriger soll am Dienstagmorgen (14.04.2026) in einem Lebensmittelgeschäft Zigaretten gestohlen haben. Der Mann nahm gegen 7.20 Uhr die Zigaretten an sich, steckte diese in seine Jackentasche und versuchte anschließend das Geschäft zu verlassen. Mitarbeiter des Geschäfts und ein Kunde hinderten ihn daran, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 19-Jährigen schlussendlich fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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