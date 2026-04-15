Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Ost / - Möhringen (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (13.04.2026) und Dienstag (14.04.206) in ein Einfamilienhaus in der Buchwaldstraße und in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Onstmettinger Weg eingebrochen. In der Buchwaldstraße verschafften sich die Einbrecher zwischen Montag 22.00 Uhr und Dienstag 09.00 Uhr zuerst Zutritt zu dem angrenzenden Geräteschuppen. Sie nahmen daraus mehrere Werkzeuge und hebelten mutmaßlich mit diesen die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Onsmettinger Weg verschaffte sich ein Einbrecher am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr Zutritt zu einer Wohnung im sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Er durchwühlte die Wohnung und stahl eine Taschenuhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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