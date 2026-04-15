Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte Betrüger haben am Dienstagnachmittag (14.04.2026) eine Seniorin um mehrere Tausend Euro betrogen. Die Frau erhielt gegen 15.00 Uhr von angeblichen Polizeibeamten einen Anruf. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie die Frau dazu, mehrere Goldketten und Ringe im Gesamtwert von mindestens 10.000 Euro an einen Unbekannten Abholer in der Bismarckstraße zu übergeben. Der Abholer war zirka 30 Jahre alt und hatte eine mollige Statur. Er hatte kurze dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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