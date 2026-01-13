Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche bei Rollerdiebstahl erwischt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (12.01.2026, 23:30 Uhr) kontrollierten Kräfte der Polizei Ludwigshafen zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren, die in der Sternstraße einen Roller schoben. Nachdem die beiden nicht erklären konnten, woher der Roller stammt, und auch keine Papiere vorweisen konnten, hielten die Beamten Rücksprache mit dem Halter des Fahrzeugs. Hierbei stellte sich heraus, dass der Roller zuvor in der Nähe gestohlen wurde. Die Tatverdächtigen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Kraftfahrzeugdiebstahls verantworten. Der Roller wurde letztlich wieder an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell