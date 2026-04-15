PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben Dienstagnacht (14.04.2026) einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Kokain gehandelt zu haben. Polizeibeamte kontrollierten den 20-Jährigen gegen 23.55 Uhr am Mozartplatz. Während der Personenkontrolle flüchtete der Mann in Richtung Wilhelmstraße. Dort holten ihn die Polizeibeamten ein und nahmen ihn fest. Der 20-Jährige soll dabei erheblichen Widerstand geleistet und die beiden Polizisten leicht verletzt haben. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeibeamten rund 200 Gramm Kokain und mehrere Hundert Euro Bargeld. Im Auto und der Wohnung des Beschuldigten entdeckten die Polizeibeamten weitere 100 Gramm Kokain und betäubungsmittelverdächtige Substanzen sowie einen Schlagstock und ein Butterflymesser. Der 20-jährige Mann mit kroatischer Staatsangehörigkeit wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch (15.04.2026) einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 13:45

    POL-S: Rabiaten Ladendieb vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 19-Jähriger soll am Dienstagmorgen (14.04.2026) in einem Lebensmittelgeschäft Zigaretten gestohlen haben. Der Mann nahm gegen 7.20 Uhr die Zigaretten an sich, steckte diese in seine Jackentasche und versuchte anschließend das Geschäft zu verlassen. Mitarbeiter des Geschäfts und ein Kunde hinderten ihn daran, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 13:40

    POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Ost / - Möhringen (ots) - Unbekannte sind zwischen Montag (13.04.2026) und Dienstag (14.04.206) in ein Einfamilienhaus in der Buchwaldstraße und in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Onstmettinger Weg eingebrochen. In der Buchwaldstraße verschafften sich die Einbrecher zwischen Montag 22.00 Uhr und Dienstag 09.00 Uhr zuerst Zutritt zu dem angrenzenden Geräteschuppen. Sie nahmen daraus mehrere ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 13:39

    POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West (ots) - Unbekannte Betrüger haben am Dienstagnachmittag (14.04.2026) eine Seniorin um mehrere Tausend Euro betrogen. Die Frau erhielt gegen 15.00 Uhr von angeblichen Polizeibeamten einen Anruf. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie die Frau dazu, mehrere Goldketten und Ringe im Gesamtwert von mindestens 10.000 Euro an einen Unbekannten Abholer in der Bismarckstraße zu übergeben. Der Abholer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren