Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben Dienstagnacht (14.04.2026) einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Kokain gehandelt zu haben. Polizeibeamte kontrollierten den 20-Jährigen gegen 23.55 Uhr am Mozartplatz. Während der Personenkontrolle flüchtete der Mann in Richtung Wilhelmstraße. Dort holten ihn die Polizeibeamten ein und nahmen ihn fest. Der 20-Jährige soll dabei erheblichen Widerstand geleistet und die beiden Polizisten leicht verletzt haben. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeibeamten rund 200 Gramm Kokain und mehrere Hundert Euro Bargeld. Im Auto und der Wohnung des Beschuldigten entdeckten die Polizeibeamten weitere 100 Gramm Kokain und betäubungsmittelverdächtige Substanzen sowie einen Schlagstock und ein Butterflymesser. Der 20-jährige Mann mit kroatischer Staatsangehörigkeit wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch (15.04.2026) einem Haftrichter vorgeführt.

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