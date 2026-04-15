Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ohne Fahrerlaubnis vor Kontrolle geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (14.04.2026) einen 52 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der mit seinem Roller vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sein soll. Die Beamten entdeckten den Rollerfahrer gegen 14.30 Uhr in der Friedrichstraße und bemerkten seine unsichere Fahrweise, weshalb sie ihm Anhaltesignale gaben. Diese soll der 52-Jährige ignoriert und über die Kronen- in die Kriegsbergstraße und den Arnulf-Klett-Platz geflüchtet sein. Am Gebhard-Müller-Platz bog er in die Willy-Brandt-Straße und von dort über die Kernerstraße, die Hallbergstraße und die Urbanstraße bis in die Nikolausstraße, wo die Beamten ihn auf Höhe der Hausnummer 3 schließlich festnahmen. Sie stellten fest, dass der Tatverdächtige offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach Abgabe einer Blutprobe setzten sie den 52-Jährigen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

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