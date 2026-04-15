PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ohne Fahrerlaubnis vor Kontrolle geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (14.04.2026) einen 52 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der mit seinem Roller vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sein soll. Die Beamten entdeckten den Rollerfahrer gegen 14.30 Uhr in der Friedrichstraße und bemerkten seine unsichere Fahrweise, weshalb sie ihm Anhaltesignale gaben. Diese soll der 52-Jährige ignoriert und über die Kronen- in die Kriegsbergstraße und den Arnulf-Klett-Platz geflüchtet sein. Am Gebhard-Müller-Platz bog er in die Willy-Brandt-Straße und von dort über die Kernerstraße, die Hallbergstraße und die Urbanstraße bis in die Nikolausstraße, wo die Beamten ihn auf Höhe der Hausnummer 3 schließlich festnahmen. Sie stellten fest, dass der Tatverdächtige offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach Abgabe einer Blutprobe setzten sie den 52-Jährigen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 14:09

    POL-S: Motorradfahrer mit LKW zusammengestoßen und schwer verletzt

    Stuttgart- Nord (ots) - Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Mittwochmorgen (15.04.2026) bei einem Unfall in der Straße Am Kräherwald schwere Verletzungen zugezogen. Der 52-jährige Fahrer der Kawasaki fuhr gegen 05.45 Uhr in der Straße am Kräherwald Richtung Vaihingen. Auf Höhe eines Parkplatzes stieß er mit dem LKW einer 60 Jahre alten Fahrerin ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 13:45

    POL-S: Rabiaten Ladendieb vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 19-Jähriger soll am Dienstagmorgen (14.04.2026) in einem Lebensmittelgeschäft Zigaretten gestohlen haben. Der Mann nahm gegen 7.20 Uhr die Zigaretten an sich, steckte diese in seine Jackentasche und versuchte anschließend das Geschäft zu verlassen. Mitarbeiter des Geschäfts und ein Kunde hinderten ihn daran, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren