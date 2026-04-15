Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tresore im Neckar entdeckt - Polizei sucht mit Lichtbildern nach Besitzern von Schmuck

Stuttgart-Münster (ots)

Die Polizei sucht mit Echtbildern nach den Besitzern von Schmuck, der am 06.01.2026 von einem Zeugen im Neckar entdeckt wurde. Der 59 Jahre alte Mann bemerkte auf Höhe der Austraße 370 verdächtige Gegenstände im Neckar und alarmierte die Polizei. Beamte der Wasserschutzpolizei stellten daraufhin fest, dass es sich um zwei aufgebrochene Tresore handelt, Taucher der Feuerwehr bargen sie anschließend. Rund um die Fundstelle fanden die Beamten noch eine Vielzahl von Schmuckstücken. Ermittlungen führten bislang nicht zu den Besitzern des Schmucks. Lichtbilder sind unter folgendem Link im Internet abrufbar: https://t1p.de/q9i2r. Die Besitzer oder Personen die Hinweise zu den Besitzern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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