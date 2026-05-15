Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf Tankstelle

Hamm-Rhynern (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger überfiel am Donnerstag, 12. Mai, gegen 22.50 Uhr eine Tankstelle auf der Werler Straße.

Unter Vorhalt einer Axt forderte er die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Nachdem die 60-jährige Mitarbeiterin einen niedrigen dreistelligen Betrag in den schwarzen Rucksack gepackt hatte, flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, hat eine helle Hautfarbe, dunkle Locken und dunkle Augen. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Sturmhaube, schwarze Kleidung sowie weiße Schuhe. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Während der Fahndungsmaßnahmen war ein Hubschrauber im Einsatz.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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