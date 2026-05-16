POL-PDWIL: Diebstahl eins Zigarettenautomaten
Hallschlag (ots)
In der Nähe des Kronenburger Sees wurde am Samstag, 16.05.2026, ein entwendeter Zigarettenautomat durch Spaziergänger aufgefunden. Dieser wurde zuvor in 54611 Hallschlag an der Kölner Straße entwendet.
Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Prüm
Telefon: 06551-9420
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