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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Hochsitzen

Dreis (ots)

Im Zeitraum 02.04.2026 bis 15.05.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu mehreren Hochsitzen im Jagdbezirk von Dreis.

Hier warfen sie die Hochsitze um, so dass diese aus den Verankerungen gerissen und teilweise Abhänge heruntergestoßen wurden.

Die Hochsitze wurden hierdurch nahezu vollständig zerstört.

Die Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich haben den Sachverhalt vor Ort aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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