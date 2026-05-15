PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Motorrad - Zeugen gesucht

Prüm (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 13.05.2026, bis Freitag, 15.05.2026, kam es im Bereich der Jugendherberge in Prüm zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Motorrad. Bislang unbekannte Täter beschädigten das im Hof abgestellte Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 18:17

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht zwischen Kelberg und Mosbruch

    Kelberg (ots) - Am Freitag, den 15.05.2026, gegen 09:18 Uhr kam es auf der L 101 zwischen Kelberg und Mosbruch im dortigen Serpentinenbereich zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW befuhr die L 101 von Mosbruch kommend in Fahrtrichtung Kelberg. Im Kurvenbereich kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden PKW. Der PKW fuhr im Anschluss an den Verkehrsunfall davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 13:47

    POL-PDWIL: Einsätze der Polizei Bitburg mit Bezug zum Feiertag Christi Himmelfahrt

    Bitburg (ots) - Die Einsatzkräfte der PI Bitburg hatten am gestrigen Feiertag, den 14. Mai, im gesamten Dienstgebiet einige Einsätze, die sich im Zusammengang mit Feierlichkeiten anlässlich des Feiertages ereigneten. Am frühen Donnerstagmorgen wurde eine Person in hilfloser Lage aus einem Veranstaltungsraum in Rittersdorf "befreit". Ein Heranwachsender hatte das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren