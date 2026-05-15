POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Motorrad - Zeugen gesucht

Kelberg (ots) - Am Freitag, den 15.05.2026, gegen 09:18 Uhr kam es auf der L 101 zwischen Kelberg und Mosbruch im dortigen Serpentinenbereich zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW befuhr die L 101 von Mosbruch kommend in Fahrtrichtung Kelberg. Im Kurvenbereich kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden PKW. Der PKW fuhr im Anschluss an den Verkehrsunfall davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es ...

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