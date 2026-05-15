PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Messingschale vom Friedhof Weinsfeld

POL-PDWIL: Diebstahl einer Messingschale vom Friedhof Weinsfeld
  • Bild-Infos
  • Download

Prüm OT Weinsfeld (ots)

Zwischen dem 30.04. und dem 01.05.2026 wurde auf dem Friedhof in Prüm OT Weinsfeld eine Messingschale von einem Grab gestohlen. Die Schale war fest verschraubt und wurde aus der Verankerung gerissen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 12:14

    POL-PDWIL: Diebstahl eines Weidezaungerätes

    Olzheim (ots) - In den letzten Tagen wurde im Bereich Olzheim - Knaufspesch ein Weidezaungerät gestohlen. Das Gerät stand ungefähr auf halber Strecke zwischen Olzheim und Knaufspesch. Zeugen, welche an einem Feldweg nahe der K 169 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei Prüm mitzuteilen. Rückfragen bitte an: Polizei Prüm Telefon: 06551-9420 ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 07:09

    POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

    Wittlich (ots) - Am 14.05.2026 gegen 19:53 Uhr führte eine 50-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet ihren Personenkraftwagen im Bereich des Talwegs in Wittlich. Im Zuge einer durchgeführten polizeilichen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin mit einem Alkoholwert von deutlich mehr als 2,0 Promille absolut fahruntüchtig war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren