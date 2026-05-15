POL-PDWIL: Diebstahl einer Messingschale vom Friedhof Weinsfeld
Prüm OT Weinsfeld (ots)
Zwischen dem 30.04. und dem 01.05.2026 wurde auf dem Friedhof in Prüm OT Weinsfeld eine Messingschale von einem Grab gestohlen. Die Schale war fest verschraubt und wurde aus der Verankerung gerissen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Prüm
Telefon: 06571-9152-0
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