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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 14.05.2026 gegen 19:53 Uhr führte eine 50-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet ihren Personenkraftwagen im Bereich des Talwegs in Wittlich.

Im Zuge einer durchgeführten polizeilichen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin mit einem Alkoholwert von deutlich mehr als 2,0 Promille absolut fahruntüchtig war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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