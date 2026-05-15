Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Unfallflucht

Kinheim (ots)

Am 14.05.2026 kam es gegen 23:00 Uhr auf der B53 zwischen Kröv und Kinheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Beide Fahrzeuge wurden hierbei erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der Ermittlungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 2,30 Promille.

Glücklicherweise wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt.

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