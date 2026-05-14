Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hundegerangel und eine leicht verletzte Hundehalterin

Wittlich (ots)

Am 13.05.2026 gegen 10:00 Uhr kam es zur Begegnung zwischen zwei Hundehalter*innen und ihren Hunden im Bereich des Waldgebiets oberhalb des Peter-Wust-Gymnasiums.

Die Hunde kamen miteinander ins Gerangel und wurden anschließend durch die Hundehalter*innen getrennt.

Im Nachgang stellte die 25-jährige Hundehalterin aus dem Wittlicher Stadtgebiet fest, dass sie im Zuge der Handlungen durch den fremden Hund leicht in die Hand gebissen wurde.

Vor Ort hatten man untereinander keine Personalien ausgetauscht.

Der Hundehalter darf gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.

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