Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Wittlich (ots)

Am 13.05.2026 gegen 11:09 Uhr wurde festgestellt, dass ein bisher unbekannter Täter illegal Abfall in Form von einem alten Sofa und einer alten Matratze im Bereich der Grabenstraße in Wittlich abgelagert hatte.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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