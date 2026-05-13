Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Richtungsschild erheblich beschädigt

Leidenborn (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 09.05.2026 und Montag, 11.05.2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 1 zwischen Lützkampen und Leidenborn. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Richtungstafel erheblich. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, sich zu melden.

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