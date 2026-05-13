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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Salmtal (ots)

Am 11.05.2026 gegen 20:45 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, einem Lastkraftwagen die Landstraße 141 von Wittlich in Richtung Salmtal.

Hier verlor er einen Karton von seiner Ladefläche.

Dieser kollidierte mit einem dahinterfahrenden Personenkraftwagen und beschädigte diesen leicht.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einem LKW mit MZ-Kennzeichen gehandelt haben.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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