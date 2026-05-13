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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht und unter Alkoholeinfluss

Wittlich (ots)

Am 12.05.2026 gegen 17:55 Uhr befuhr ein anfänglich unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, einem silbernen Ford Focus die Straße im Bereich des "Gut Blumenscheid" in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einer Hauswand und beschädigte diese.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Aufgrund erster guter Zeugenhinweise konnten die Beamtinnen und Beamten das Fahrzeug im Zuge der Ermittlungen auffinden. Der Fahrzeugführer, ein 35-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet wurde ebenso angetroffen.

Es musste festgestellt werden, dass dieser mit einem Alkoholwert von mehr als 3,0 Promille absolut fahruntüchtig war. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis.

Das Fahrzeug war weder zum Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, noch versichert. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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