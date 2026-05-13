Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: betrügerische Spendensammler unterwegs

Wittlich (ots)

Am 09.05.2026 gegen 15:40 Uhr befand sich eine männliche Person im Bereich des ALDI-Parkplatzes im Vitelliuspark in Wittlich.

Hier sprach' sie vermutlich mehrere Passanten an, indem sie ihnen ein Schreiben eines angeblichen Vereins für blinde und taubstumme Menschen vorhielten und um Spenden baten.

Es dürfte sich nach erstem Stand der Ermittlungen um ein betrügerisches Vorgehen gehandelt haben.

Erste Geschädigte meldeten den Sachverhalt bereits auf der Polizeiinspektion Wittlich.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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