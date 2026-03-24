Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wenn der Computerdruck länger dauert als die Maßnahme - Bundespolizei verhaftet Mann mit 29 Aliasdaten und 11 offenen Fahndungen

Aachen (ots)

Die Bundespolizei in Aachen konnte am frühen Montagmorgen einen polizeibekannten 34-jährigen Georgier verhaften. Dieser versuchte, gegen 01:00 Uhr über die BAB 4 mittels Fernreisebus in die Bundesrepublik einzureisen. Bei einer fahndungsmäßigen Überprüfung kam Erstaunliches ans Licht. Insgesamt 29 Aliasdatensätze sowie 11 offene Fahndungsnotierungen waren im polizeilichen Abfragesystem hinterlegt. Die Fahndungsausschreibungen lassen den Verdacht zu, dass der 34-Jährige ein Problem mit dem Verständnis von Eigentumsverhältnissen hat. Es lagen sowohl ein Untersuchungshaftbefehl als auch ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Beide aufgrund von Diebstahl bzw. schwerem Bandendiebstahl. Des Weiteren versuchten mehrere norddeutsche Staatsanwaltschaften, der Person postalisch habhaft zu werden. Hier wurde er insgesamt 9-mal wegen Diebstahl, Betrug, Bandendiebstahl und Diebstahl mit Waffen gesucht. Der Person wurde die Festnahme eröffnet und sie wurde dem Polizeigewahrsam in Aachen überstellt. Das In-Kenntnis-Setzen der ausschreibenden Behörden wurde nach etwas längerer Bearbeitungszeit im Anschluss auch abgeschlossen.

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