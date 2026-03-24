Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen; Spanier mit 2,2 Kilogramm Methamphetamin (Crystal-Meth) im Wert von 151 000 Euro auf der Autobahn 61 festgenommen

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Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am späten Freitagabend, 20. März 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Kaldenkirchen einen 25-jährigen Spanier. Der Mann reiste als Fahrer eines in der Schweiz zugelassenen Personenkraftwagens aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Hierbei fiel der Reisende den Beamten durch sein unsicheres Fahrverhalten (Schlangenlinienfahren) auf. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges erkannten die Beamten ein professionelles Versteck im Fahrer- und Beifahrersitz. Nach Öffnung der Verstecke konnten die Beamten insgesamt 2,2 Kilogramm Methamphetamin (Crystal-Meth) auffinden und sicherstellen. Der Spanier wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt 151 000 Euro.

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