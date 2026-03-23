Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann versucht E-Scooter zu stehlen - Bundespolizei ermittelt

Essen (ots)

Am 22. März wird ein deutscher Staatsangehöriger am Essener Hauptbahnhof bei einem versuchten Diebstahl mit einem Seitenschneider beobachtet. Die eingesetzten Bundespolizisten stellen den Mann, der unterschiedliche Behauptungen zum Grund aufstellt.

Gegen 18:30 Uhr trafen die Einsatzkräfte auf den 39-Jährigen, der von einem Taxifahrer dabei beobachtet wurde, wie er ein Schloss eines abgestellten E-Scooters mit einem Seitenschneider durchgeschnitten hatte.

Die Beamten belehrten den Wohnungslosen, der zunächst angab, dass er seinen Schlüssel verloren habe. Auf genauere Nachfrage gab er plötzlich an, dass das Fahrzeug einem Freund gehören würde, dessen Personalien er anschließend nannte. Eine Halterabfrage des E-Scooters konnte dies jedoch nicht bestätigen.

Weitere Aussagen tätigte er anschließend nicht.

Das Schloss, den Seitenschneider sowie den E-Scooter beschlagnahmten die Uniformierten als Beweismittel.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen durfte der Deutsche seinen Weg fortsetzen und muss sich nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten.

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