Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Hamm (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm drei gesuchte Männer verhaftet.

Am frühen Freitagmittag (20. März) wurde ein 28- jähriger Mann durch Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Hamm kontrolliert. Der Abgleich mit dem Datenbestand im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Syrer konnte die verhängte Geldstrafe in Höhe von 450 Euro vor Ort bezahlen und somit eine 15-tägige Haftstrafe gegen sich abwenden.

Am Samstagmittag (21. März) stellten Bundespolizisten dann einen gesuchten Deutschen fest, bei dem ebenfalls der Datenabgleich im Rahmen der Kontrolle zur Festnahme führte. Gegen den 41-jährigen Mann hat das Amtsgericht Hamm die Untersuchungshaft angeordnet. Unter anderem soll der deutsche Staatsangehörige im April 2025 am Hauptbahnhof Hamm einen Rucksack mit elektronischen Geräten im Wert von ca. 1000 EUR gestohlen haben. Der Hammer ist der angesetzten Hauptverhandlung wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch in mehreren Fällen unentschuldigt ferngeblieben. Als Konsequenz wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die Bundespolizisten verhafteten den Mann und verbrachten ihn ins Polizeigewahrsam Hamm. Von dort aus erfolgt die Vorführung beim Amtsgericht Hamm.

Am Sonntagnachmittag (22. März) stellten die Einsatzkräfte bei einer Kontrolle noch einen 32-jährigen Rumänen fest, gegen den ebenfalls wegen Diebstahls ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg vorlag. Die Geldstrafe in Höhe von 300 Euro konnte der Mann nicht aufbringen. Zur Verbüßung der 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde er verhaftet. Da der Gesuchte zum Zeitprunkt der Kontrolle erheblich alkoholisiert war, wurde er zum Ausnüchtern erst ins Polizeigewahrsam der Landespolizei übergeben bevor er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

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